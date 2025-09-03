Image: LISTYC こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。カフェでMacBookを開いて仕事をしていると、ふと思うことがあります。「このバックパック、場所取りすぎじゃない？」この問題に対する、一番簡単かつ根本的な解決策はバックパックそのものをやめてしまうこと、です。機動性と利便性を両立する「スリング」という選択肢多機能スリングバッグ「AT