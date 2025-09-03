乃木坂46の梅澤美波（25）が3日までに自身のインスタグラムを更新。元グループメンバーの愛犬を愛でる様子を投稿した。自身のインスタグラムで「楓さん家のロンくん」と題してつづり始めた。「久しぶりに会ったとき、膝にきてくれました」と記した上で、元グループメンバーである佐藤楓の愛犬を愛でる様子を公開した。佐藤楓も自身のインスタグラムストーリーズで「わたしもちょーーーお気に入りの写真」と共有。さらに「