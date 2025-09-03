◇パ・リーグ日本ハム1―2ロッテ（2025年9月3日ZOZOマリン）日本ハムが接戦を落とした。相手先発・種市の前に2桁三振を喫するなど打線が沈黙。連勝を逃した。首位ソフトバンクはオリックスに快勝。ゲーム差は2に広がった。新庄剛志監督（53）は試合後、プロ2度目となる先発マウンドに上がり3回51球5安打1失点だったドラフト1位ルーキー柴田について「エスコンの方が威圧感ありますね。この風じゃちょっとコントロール難