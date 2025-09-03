【北京＝東慶一郎】中国は３日、北京の天安門広場で「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードを行った。習近平（シージンピン）国家主席はロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と並んで米本土の攻撃も可能な兵器群を観閲し、露朝と連携する姿勢を示した。演説では「世界一流の軍隊建設を加速する」と表明した。軍事力と露朝との結束を背景に米国に対抗する国際秩序を構築する狙いがあり