ブルガリア戦でサーブを放つ石川＝有明アリーナバレーボール男子の世界選手権（12日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合第2戦が3日、東京・有明アリーナで行われ、日本はブルガリアに3―2で競り勝ち、2連勝となった。第1セットは宮浦（名古屋）のサービスエースなどで先取。第2、3セットはブルガリアに奪われた後、第4セットは甲斐（専大）らの活躍で奪い返し、第5セットも15―10で制した。6、7日には千葉県船橋市の「ららア