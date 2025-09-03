◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）西武は８月１日のロッテ戦（ベルーナＤ）以来の１１得点で快勝。同一カード２連勝で４位・楽天まで１・５ゲーム差に接近した。打線は初回、２死走者なしから外崎、ネビンが連打で２死一、三塁とすると、続く渡部聖弥外野手が早川のカットボールを捉えて左前適時打を放ち１点を先取。続く２死一、二塁では山村崇嘉内野手が直球を右翼スタンド中段へ運ぶ２号３ランを放った