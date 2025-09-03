◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（３日・みずほペイペイドーム）オリックスはソフトバンクに完敗し、１分けを含んで昨年７月２６日から続いている敵地・みずほペイペイドームでの連敗は１２に伸びた。岸田護監督は「プロ野球の怖さも知ったのかな、というところで…」と厳しい表情。先発の新人・寺西が自己最短の１回１／３でＫＯされ、攻撃も後手に回らざるを得なかった。先発で２勝（３敗）を挙げている右腕だ