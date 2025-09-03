大相撲の伊勢ケ浜部屋が３日、東京・墨田区の部屋で稽古を公開した。東前頭２枚目・伯桜鵬は秋場所（１４日初日・両国国技館）に向けて稽古を再開。新しい稽古場で幕内・熱海富士らと計１０番取った。夏巡業明けで番数は抑えたが「動きはそんなに悪くなかったと思う。巡業中はそんなに激しく稽古できていないので、今日から徐々にやっていく」と語った。先場所は初金星を含む８勝７敗と勝ち越し、秋場所は自己最高位で迎える。