◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラＤ）ヤクルトは村上宗隆内野手が３点を追う８回に意地の１５号ソロを放つも空砲に終わり、自力ＣＳの可能性が消滅した。２―５の８回２死。大勢の１５０キロの速球をバックスクリーンに放り込んだ。「感触は完璧でした」と振り返った。４日の巨人戦（岐阜）に向けて「結果が全てなので、明日また地方球場ですけど、勝てるように頑張りたい。球場がどこであろうと、僕