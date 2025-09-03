◇セ・リーグヤクルト3―5巨人（2025年9月3日京セラD）ヤクルトは巨人に3―5で敗れて2連敗を喫し、自力CS進出の可能性が消滅した。今季限りで退任する高津臣吾監督（56）は「これだけうまくいかないことがたくさんあるので、結果として勝ちになかなか結びつかなかった」と語り、残り26試合を戦い抜くことを誓った。先発のランバートが大乱調で初回、43球で4失点した。先頭から2者連続を含む3四球と4安打を集中された。