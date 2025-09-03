巨人５―３ヤクルト（セ・リーグ＝３日）――巨人が３カードぶりに勝ち越し。一回、泉口の２点打、岡本の適時打などで４点を先制。森田が６回２失点にまとめた。ヤクルトは八回に村上がソロを放つも及ばず。◇中日５―２阪神（セ・リーグ＝３日）――中日は１点を追う五回、上林の適時打と細川の３ランで４点を挙げて逆転。六回は石川昂のソロで加点した。阪神は中川、森下のソロによる２点にとどまった。◇広島２―１ＤｅＮ