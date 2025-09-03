「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）ヤクルトは投打の歯車がかみ合わず２連敗。自力ＣＳ進出の可能性が消滅した。先発したランバートが４回を８安打５失点で降板する背信投球だ。初回にいきなり猛攻を食らい４安打３四球４失点と大乱調だった。右腕は初回先頭の丸から２者連続四球を与え無死一、二塁のピンチを招くと泉口に右中間適時三塁打を浴びて２点を先取される。続く岡本に左越え適時二塁打を打たれて