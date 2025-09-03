「アフター５スター賞・Ｓ３」（３日、大井）１番人気のファーンヒルが好位からあっさり抜け出し、コースレコードに０秒９、レースレコードにも０秒２迫る１分１０秒９の好タイムで重賞２連勝を達成。「第５９回東京盃・Ｊｐｎ２」（１０月９日・大井）への優先出走権をゲットした。管理する荒山勝師は先週の川崎・船橋２夜連続Ｖに続き、南関東重賞出走機会４連勝を達成した。２着に９番人気のトーセンサンダー、３着に８番人