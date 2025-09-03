◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第１戦浦和１―１川崎（３日・埼玉スタジアム）ホームの浦和は直近のリーグ戦、８月３１日の新潟戦（１〇０）から中２日で先発９人を入れ替えた。連続先発はＤＦホイブラーテン、ＭＦ中島のみ。８月１６日以降、１９日間で公式戦５試合目という過密日程でフレッシュなメンバーを起用した。一方の川崎は８月３１日の町田戦（５〇３）で２得点のＦＷエリソンに代え、１９歳ＦＷ神田を起用するなど、