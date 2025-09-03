◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２阪神（３日・バンテリンＤ）阪神・中川勇斗捕手は、先制弾より好機の凡退を悔やんだ。３回先頭、中日・大野の２球目を捉え、左翼へ先制の２号ソロだ。愛知県・小牧市出身の２１歳。地元で貴重な一発を放ち「自分のスイングができた」と振り返ったが、目を向けたのは好機の凡退。６回は２死三塁で右飛、８回は１死満塁で三ゴロ併殺打に倒れ「そこで打たないと意味がない。本当に悔しかった」と