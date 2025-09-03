◇セ・リーグ巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）ヤクルトに2連勝して3カードぶり勝ち越しを決めた巨人の阿部慎之助監督（46）は「素晴らしい集中力で。いい先制ができましたね」と初回の一挙4点先制を喜んだ。初回、相手先発右腕・ランバートから1番・丸、2番・若林が連続四球。3番・泉口が右中間へ2点適時三塁打を放って先制すると、4試合ぶりに4番復帰を果たした岡本が左越えに適時二塁打。前日までの5番から8番