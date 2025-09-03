伊勢崎オートの5日間開催、ナイターG1「第32回ムーンライトチャンピオンカップ」は3日、初日が行われた。前々節の当地SGグランプリは初日、2日目と連勝を飾って存在を猛アピールした長田稚也（24＝飯塚）。優勝戦には進めなかったが、収穫は多かった。前節の地元飯塚G1は「シリーズを通して調整を合わせられなかった。少し扱うと手応えがすごく悪くなっていた」と不満が残る内容だったが、切り替えは早い。「しっかり考え直