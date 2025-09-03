◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２阪神（３日・バンテリンドーム）阪神・森下翔太外野手が自己最多を更新するシーズン２０号ソロを放った。逆転された直後の６回。先頭で３ボールから大野の１４２キロ直球を迷いなく振り抜き、左翼席まで運んだ。「まず最低のノルマはクリアしたかなと思いますけど、２５本って最初から言っていた。そこに向けてまだ試合数があるので、伸ばしていきたい」と誓った。