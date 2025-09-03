歌手の麻倉未稀（６５）が都内で３日、年を重ねてもバイタリティーあふれる人に贈る第２３回「グッドエイジャー賞」を受賞。満席の会場で、１９８４年の代表曲「ヒーローＨＯＬＤＩＮＧＯＵＴＦＯＲＡＨＥＲＯ」など２曲を熱唱した。曲間のトークで「ヒーローを歌い続けてもう４０年近く…」と切り出した麻倉は来年、デビュー４５周年。同曲がラグビードラマの名作「スクール☆ウォーズ」（ＴＢＳ系、８４年）の主題