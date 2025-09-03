「バレーボール女子・世界選手権、日本３−２オランダ」（３日、バンコク）準々決勝が行われ、世界ランク４位の日本は、同８位のオランダにフルセットの激闘の末、３−２で勝利し、４強入り。２０１０年大会以来１５年ぶりのメダルに王手を掛けた。勝負を決めたスパイクを含め、チーム２位の２５得点でけん引した石川真佑主将は「まずは勝ててよかったです。やっぱり苦しい試合の時こそ、踏ん張り時だとおもって、しっかり取