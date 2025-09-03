「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）広島が接戦を制し、連敗を「３」で止めた。３位・ＤｅＮＡに再び１ゲーム差に迫った。先発の大瀬良は立ち上がりから制球に苦しんだ。三回までに６与四球。三回１死満塁の佐野の打席中には、ベンチからトレーナーがマウンドに向かう場面もあったが続投。五回１死二塁からは筒香に左翼線への適時二塁打を浴び、先制点を献上した。５回２安打１失点で降板。自己ワーストの７与