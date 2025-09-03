バタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」から、秋にぴったりの新作スイーツが登場！西武池袋店では『バターステイツクッキー キャラメルナッツバター』（7個入 950円税込）を先行販売。また、各店で『蜜芋バターホイップサンド』（8個入 1,188円税込）も発売。秋の味覚を楽しめる限定コレクションやギフトも充実し、贅沢なひとときをお届けします♪ 西武池袋店で先