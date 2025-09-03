家電製品のように「壊れた」という明らかな異変があれば、替え時は分かりやすいですよね。しかし、家の中には、壊れることはないけれど寿命を迎えるというアイテムがいろいろあります。その中の1つがバスマット。いつ替えたらいいのか、バスマットの寿命というのは分かりにくいですよね。今回は、バスマット交換の目安と長持ちさせるメンテナンス方法を、素材別にご紹介します。マイクロファイバー素材の寿命は？吸水性が高いこと