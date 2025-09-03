◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大関友久が6回1失点と好投し、チームトップの12勝目を挙げた。前回登板した8月26日の楽天戦（弘前）は5回6失点（自責1）で4敗目を喫し、自身の連勝が「9」でストップ。中7日で先発した今回までの期間に「自分が『どういう投球がしたいか』と少し大きい視野で考えてうまく修正した」と話す。2回は2安打と四球で2死満塁のピンチと招いたが、廣岡大