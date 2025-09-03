◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃が今季3度目の猛打賞を記録した。「4番一塁」でスタメン出場。2回無死から右翼線二塁打を放ち、一挙5得点の口火を切った。3回には左中間三塁打で出塁し、栗原陵矢の一邪飛でタッチアップして生還した。7回の中前打でサイクル安打に王手をかけたが、代走を送られ、お役御免となった。2日のカード初戦では7回に代打で宮城大弥から貴重な同点打