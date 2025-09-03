◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）パ・リーグ首位のソフトバンクは投打がかみ合い、3位オリックスに快勝。2連勝でカード勝ち越しを決めた。ロッテに敗れた2位日本ハムとの差は2ゲームに広がった。先発の大関友久はチームトップの12勝目を挙げた。ソフトバンクは2回に6安打を集めて一挙5点を挙げた。初対戦のドラフト2位ルーキー寺西成騎を攻め、先頭の中村晃から1四球を挟んだ4連打で2点を奪い、1