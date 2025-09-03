福岡県警大牟田署は3日、大牟田市駛馬町の路上で1日午後7時ごろ、黒色スポーツタイプの自転車に乗った男が帰宅中の女子中学生に「下着の色教えて。LINE交換しよう」と声をかける事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代くらいで身長165程度。黒髪短髪、黒色半袖シャツ、黒色スラックス着用。黒色リュックサック所持。