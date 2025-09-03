劇的な逆転勝ちで、湘南ベルマーレが先勝した。９月３日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝の第１戦で、湘南はレモンガススタジアム平塚でサンフレッチェ広島と対戦した。15分に先制を許すも、41分に鈴木章斗の得点で試合を振り出しに戻す。49分には奥埜博亮が逆転弾。86分に追いつかれたが、90＋２分、二田理央が勝ち越し点を奪取。３−２で競り勝った。試合後のフラッシュインタビューに二田が対応。「本当に一言で、最