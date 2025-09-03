Jリーグは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝・第１戦の４試合を各地で開催した。柏レイソルは横浜Ｆ・マリノスに４−１で快勝。18分にジエゴのゴールで先制すると、53分に瀬川祐輔、70分には垣田裕暉が追加点を挙げる。82分に失点も、90＋８分に垣田が追加点を挙げ、しっかりと勝ち切った。横浜FCはヴィッセル神戸と対戦。50分、ジョアン・パウロがこぼれ球に詰めて先手を取ると、その８分後には小倉陽太がネットを揺らし、