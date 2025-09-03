公安審査委員会は3日、オウム真理教の後継団体「アレフ」に対し、6回目の「再発防止処分」を決定しました。松本智津夫元死刑囚の二男については、教団の「役職員」だと初めて認定しました。「アレフ」は団体規制法に基づき、資産状況や活動実態などについて、公安調査庁へ報告することが義務付けられていますが、公安調査庁は報告の一部が行われてないとして、教団に対する「再発防止処分」を継続するよう公安審査委員会に求めてい