横浜M―柏後半、チーム2点目となるPKを決める柏・瀬川＝日産スタジアムJリーグ・YBCルヴァン・カップ準々決勝第1戦（3日・日産スタジアムほか＝4試合）12大会ぶりの優勝を目指す柏が横浜Mに4―1で先勝した。前半にジエゴが先制し、後半に垣田の2得点などで突き放した。初優勝を狙う横浜FCは神戸に2―0で快勝。湘南は広島に3―2で競り勝った。浦和と川崎は1―1で引き分けた。ホームアンドアウェー方式の第2戦は7日に行われ、1