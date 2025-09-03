経済同友会は今後、サプリメントを巡る警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事が続投することの是非を判断する。経済界からは、サントリーホールディングス（ＨＤ）会長職を離れたことで、代表幹事を続けるのは難しくなったとの見方が出ている。一方、違法性の有無が確定していないのに、同友会が解任するのは困難だとの意見もある。（金井智彦、水野友晴）同友会は経団連、日本商工会議所と並ぶ「経済３団体」の一つで、１９４６