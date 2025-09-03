オダギリジョーさん、池松壮亮さん、深津絵里さんが、『THE オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ MOVIE』特別上映イベントに登壇しました。【写真を見る】【 深津絵里 】８年ぶり映画出演決めた理由はオダギリジョーの脚本 “ 近年稀れに見る奇想天外さ、一度読んだだけでは全くわからない ”2021年にオダギリジョーさんが、脚本・監督・編集・出演を務め話題を呼んだドラマの劇場版。鑑識課警察犬係のハンドラー青葉一平だけ