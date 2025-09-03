◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２阪神（３日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督はスタメン起用した中川について、「たくさんの酸いも甘いも経験しながら。また、あしたからどんな姿を見せてくれるかってとこですね。どの選手も同じですね」と、さらなる奮起を促した。高卒４年目の若虎は３回に左越えの２号ソロを放った。しかし、６回２死三塁で右飛に倒れ、３点ビハインドの８回１死満塁では三ゴロ併殺に終わった。