◆パ・リーグロッテ２―１日本ハム（３日・ＺＯＺＯ）ロッテ・藤岡裕大内野手が決勝の４号ソロを放った。同点とされた直後の４回、この回から代わった金村の初球速球をとらえて右中間スタンドへ運んだ。お立ち台で「打った瞬間入るなと思いましたけど、いちおう一生懸命走りました」と笑顔で振り返った。この打席まで１０打席連続出塁と好調。「これからもっと勝てるように、自分も状態を上げて頑張っていきたいなと思います」