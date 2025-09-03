◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２阪神（３日・バンテリンドーム）現役ドラフトで巨人から加入した畠世周投手が、３点ビハインドの７回から移籍後初登板。田中、上林、細川と上位打線を３人で斬り、仕事を果たした。４月に右中指のコンディション不良で離脱。苦しいリハビリ生活を乗り越え、ようやくスタートラインに立てた。「緊張した。自分にとっての開幕だったので、ストライクが入るか不安だった」と振り返り、「追い込ん