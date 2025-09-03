【モデルプレス＝2025/09/03】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の地上波初冠番組「DXTEENの限界突破TV」（日本テレビ系※関東ローカル／全10話）が、10月28日24時59分より放送されることが決定した。【写真】DXTEENメンバー、鍛え上げられた肉体美◆DXTEEN、地上波初冠番組決定本番組は、2023年に「Brand New Day」でデビュー、2024年には初の全国ツアーも開催するなど勢いに乗るDXTEENによる地上