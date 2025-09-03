ドル円１４８．６０近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は148.60近辺、ユーロドルは1.1650近辺で推移している。ユーロ円は173.20付近での推移。いずれも前日ＮＹ終値からは円安やドル安の水準となっている。日本の政局不安が表面化するなかで、本邦国債売りとともに円安圧力が根強い状況。 USD/JPY148.59EUR/USD1.1653EUR/JPY173.18