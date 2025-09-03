◇バレーボール女子世界選手権決勝トーナメント準々決勝日本3ー2オランダ（2025年9月3日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権は3日、タイ・バンコクで決勝トーナメント準々決勝が行われ、日本（世界ランク4位）はオランダ（同8位）とのフルセットの激闘を制し4強進出。10年大会の銅以来15年ぶりのメダル獲得に王手をかけた。和田由紀子（23＝NEC川崎）が両チーム最多の27得点と躍動。主将の石川真佑（25＝ノバ