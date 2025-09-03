ヤクルトに勝利し、タッチを交わす巨人ナイン＝京セラドーム巨人は一回の先制攻撃が効いた。泉口の2点三塁打、岡本の適時二塁打、吉川の適時打で4得点。4―2の四回は岡本の適時打で加点した。森田は6回を4安打2失点でしのいで3勝目。ヤクルトのランバートは10敗目を喫した。