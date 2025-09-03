準々決勝のオランダ戦でスパイクを打つ石川＝バンコク（AP＝共同）【バンコク共同】バレーボール女子の世界選手権第11日は3日、バンコクで準々決勝が行われ、4大会ぶりのメダルを狙う日本はオランダに3―2でフルセット勝ちし、ベスト4入りを決めた。6日の準決勝は4日に実施される米国―トルコの勝者と対戦する。試合序盤にミスが出て劣勢になった日本は石川（ノバラ）、和田や佐藤（ともにNEC川崎）の強打で第2セットと第4セッ