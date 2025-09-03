「巨人−ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）巨人・岡本和真内野手が九回の守備から途中交代した。直前の八回２死の攻撃で空振り三振を喫した際、最後は左手一本でフォロースルー。ベンチへ引き上げる際に左腕を気にするような仕草があり、トレーナーやコーチが歩み寄った。言葉を交わし、直後の守備では三塁に門脇が入った。今季、岡本は５月６日の阪神戦で左肘靱帯損傷の重傷で離脱。ただ、試合後はナインと一緒に整列