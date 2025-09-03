昭和を代表する刑事ドラマ『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）で、“山さん”こと山村精一刑事を演じた俳優の露口茂さんが、2025年4月に亡くなっていたことが明らかになった。享年93。昭和には『太陽にほえろ！』以外にも多くの刑事ドラマが制作され、お茶の間を楽しませた。そこで本誌はアンケート調査を実施。「あなたの好きな昭和の刑事ドラマは？」を、全国の50代以上の男女500人にきいた。対象としたのは代表的な15作品だ