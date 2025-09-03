◇セ・リーグ巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の泉口友汰内野手（26）は3日のヤクルト戦（京セラD）に「3番・遊撃」で先発出場。5打数3安打2打点で今季打率を.300とし、6月11日以来84日ぶりにセ・リーグ打率トップへ返り咲いた。セ・リーグ打者の打率3割到達は7月15日の阪神・中野拓夢内野手（29）以来50日ぶり。泉口は相手先発右腕・ランバートから初回の第1打席で先制の2点適時三塁打を右中間に放ち、い