ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が3日までに自身のインスタグラムを更新。夏を感じさせる私服ワンピース姿を公開した。自身のインスタグラムで「今日もメジャーリーグ中継、お疲れさまでした」と題して投稿。「自分の見た目に飽きちゃうので、髪型も身につけてる物もコロコロ変えてます」と夏を感じさせる私服ワンピース姿を公開した。ネットでは「ネイル含めて素敵」「めっちゃかわいい」「美人さん！」「彼氏がうら