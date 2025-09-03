「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）巨人が初回に一挙４点を奪い、終始優勢に進めて２連勝を飾った。初回はいきなり２者連続四球で無死一、二塁とし、３番・泉口の右中間２点三塁打で先制。続く４番・岡本が左越え適時二塁打で続き、さらに１死満塁として吉川が中前適時打を放った。泉口は「（若林）楽人さんが粘って四球で繋いでくれたので、積極的にいきました」。これで１４試合連続安打。２打席目も中前