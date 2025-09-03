経済同友会の新浪剛史代表幹事は３日、代表幹事としての進退について、同友会に判断を委ねる考えを明らかにした。新浪氏はサプリメントを巡る警察の捜査に関して「潔白」を主張する一方、サントリーホールディングスの会長は辞任しており、同友会の判断が注目される。（経済部橋爪新拓、中西梓）「同友会の持っている透明性の高いガバナンスに身を委ねることが、正しいと最終的に判断した」。新浪氏は３日の定例記者会見で、