5回1失点で7勝目を挙げた広島・大瀬良＝マツダ広島が連敗を3で止めた。0―1の五回、失策に乗じて1死二、三塁とし、代打前川の遊ゴロが後逸を誘い、二塁走者も生還した。大瀬良は7四球を与えても5回1失点で7勝目。DeNAの東は完投したが、拙守拙攻に泣いて8敗目。