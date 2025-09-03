「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡは攻守にミスが飛び出し、逆転負け。４位カープに１差に迫られた。先発の東が力投していたが、五回は１死二、三塁から前川の遊ゴロを京田が後逸。痛恨失策で逆転された。１点を追う九回の攻撃では先頭ビシエドが安打で出塁。だが、代走・三森がけん制に誘い出され、痛恨の盗塁死でチャンスを逸した。