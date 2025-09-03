捜索を終えて小田原市役所から出てきた県警の捜査員＝３日午後７時３５分ごろ神奈川県小田原市の下水道工事などを巡り、担当部局に働きかけた見返りに建設業者から商品券を受け取ったとして、県警捜査２課と海老名署などは３日、収賄の疑いで、同市環境部長の男（５８）＝同市栄町＝を逮捕した。県警は同日、特別捜査本部を設置、同市役所を家宅捜索した。逮捕容疑は、同市内で建設業を営む５０代の男性代表取締役と６